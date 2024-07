Η νέα διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απομακρύνει το 25% των υπαλλήλων του κλαμπ στο πλαίσιο μείωσης των εξόδων.

Η είσοδος της INEOS του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στα διοικητικά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρνει σταδιακές αλλαγές στο κλαμπ. Η νέα διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων σκοπεύει να μειώσει τα περιττά έξοδα και σε αυτό το πλαίσιο θα απομακρυνθεί του 25% των εργαζομένων του συλλόγου, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Όπως προκύπτει θα απολυθούν περισσότεροι από 250 υπάλληλοι, με απόφαση του Ράτκλιφ. Το νέο «αφεντικό» του συλλόγου έκρινε πως υπάρχει αναποτελεσματική λειτουργία διάφορων τμημάτων της ομάδας εξαιτίας της έλλειψης οργάνωσης τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η ομάδα της Premier League με τους περισσότερους υπαλλήλους.

