Η Μπράιτον βρήκε τον εκλεκτό για το τιμόνι της στον 31χρονο Φαμπιάν Χίρτσελερ, που ετοιμάζεται να γίνει ο νεότερος προπονητής στην ιστορία της Premier League.

Έναν μήνα μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, η Μπράιτον κατέληξε στην πιο... Μπράιτον επιλογή για τον διάδοχό του. Πιστοί στα data και το θάρρος τους οι Γλάροι ρισκάρουν, αφού έδωσαν το χρίσμα της ανάληψης της τεχνικής τους ηγεσίας στον 31χρονο Φαμπιάν Χίρτσελερ, ο οποίος θα γίνει ο νεότερος προπονητής (εξαιρούνται οι υπηρεσιακοί) στην ιστορία της Premier League!

We are pleased to confirm that Fabian Hürzeler will become our new men’s first-team head coach. 💙🤍



Fabian has agreed a contract until June 2027. Once his work permit is processed, he will begin work straight away! 🤝