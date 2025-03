Το εγκώμιο του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου έπλεξε σε αφιέρωμά του για τον Έλληνα κόουτς το Yahoo Sports, χρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο ανερχόμενους προπονητές.

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος έγραψε ιστορία οδηγώντας τους Νέους του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Youth League και αμέσως μετά προάχθηκε σε άμεσο συνεργάτη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην πρώτη ομάδα των «ερυθρόλευκων». Ο Έλληνας κόουτς έχει εντυπωσιάσει με τη δουλειά του και την ικανότητά τόσο στο κομμάτι της τακτικής όσο και της εξέλιξης νέων ταλέντων και έχει κάνει το όνομά του γνωστό στο εξωτερικό.

Το Yahoo Sports δημοσίευσε ένα αποθεωτικό αφιέρωμα για τον Συλαϊδόπουλο, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως τόσο η Μπράιτον όσο και η Μπρέντφορντ έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να τον εντάξουν στο δυναμικό τους!

«Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος έχει χτίσει αθόρυβα μια εντυπωσιακή φήμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Πρώην παίκτης που έγινε προπονητής, έχει ήδη πετύχει πολλά ιστορικά ορόσημα – κατακτώντας την περασμένη σεζόν το UEFA Youth League με την Κ19 του Ολυμπιακού πριν κατακτήσει το UEFA Europa Conference League ως μέλος του προπονητικού επιτελείου της πρώτης ομάδας των ερυθρολεύκων.

Θρυλικά ονόματα όπως οι Ραούλ και Μάρκο Ρόζε να έχουν επίσης θριαμβεύσει στο UEFA Youth League και ο Συλαϊδόπουλος ξεχωρίζει έχοντας το καλύτερο αήττητο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Τον Απρίλιο του 2024 οδήγησε την Κ19 του Ολυμπιακού στην κατάκτηση της διοργάνωσης, καθιστώντας τον την πρώτη ελληνική ομάδα που πήρε ένα τρόπαιο UEFA σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το πέτυχε με ένα αμιγώς ελληνικό ρόστερ, κάτι σπάνιο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Η επιτυχία του δεν πέρασε απαρατήρητη στην Premier

H Μπράιτον και η Μπρέντφορντ έχουν εξετάσει εδώ και μερικές σεζόν το ενδεχόμενο να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Συλαϊδόπουλο, αναγνωρίζοντας την ικανότητά του να αναπτύσσει νεαρά ταλέντα, μία ιδιαίτερα περιζήτητη ικανότητα στην Premier League.

Αμφότερες οι ομάδες έχουν χτίσει τη φήμη ότι ανακαλύπτουν και καλλιεργούν αναδυόμενα ταλέντα για να ανταγωνιστούν συλλόγους που διαθέτουν πολύ μεγαλύτερους πόρους. Η επιτυχία του Συλαϊδόπουλου με τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι, τον έχει τοποθετήσει σταθερά στο ραντάρ των δύο αυτών αγγλικών ομάδων.

What a performance by Olympiacos 🙌 Your 2024 #UYL champions 🥇 pic.twitter.com/unrfMCPXCI

Παίκτες από την ομάδα του που κατέκτησε το Youth League, όπως ο Χαράλαμπος Κωστούλας και ο Χρήστος Μουζακίτης, προσελκύουν τώρα το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ρεάλ.

Οι συγκεκριμένοι έφηβοι εντάχθηκαν εύκολα στο ρόστερ της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν, με τους ερυθρόλευκους να βρίσκονται μάλιστα στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα και να κυνηγούν την πρώτη επιτυχία στη Super League μετά από το 2022.

Ο Κωστούλας έχει πετύχει ήδη έξι γκολ στη φετινή Super League και τον Μάιο θα γιορτάσει τα 18α γενέθλιά του. Δεν είναι περίεργο που μεγάλες ομάδες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την ακαδημία του Ολυμπιακού, όπου είναι πλέον ξεκάθαρη η ικανότητα του Συλαϊδόπουλου να καλλιεργεί ελίτ προοπτικές.

A history making moment 🙌



Three players from the 2023/24 #UYL finals started in the @EuropaLeague game between FC Porto and Olympiacos 👏 pic.twitter.com/GUKuOMwfkz