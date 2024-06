Ο Λουίς φαν Χάαλ τοποθετήθηκε σχετικά με το αν πρέπει να απολυθεί ο Έρικ τεν Χαγκ από τον πάγκο της Γιουνάιτεντ και υποστήριξε τον συμπατριώτη του.

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε διαδικασία απολογισμού της σεζόν μετά από μια αγωνιστική περίοδο που είδε τον σύλλογο να κατακτά τη χαμηλότερη θέση του στην Premier League, αλλά και το Κύπελλο Αγγλίας. Ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ έχει κάνει αρκετές αλλαγές για να μεταμορφώσει τον σύλλογο εκτός γηπέδου και τους τελευταίους μήνες υπάρχουν εικασίες ότι μια παρόμοια αλλαγή θα γίνει και στον πάγκο.

Ωστόσο, ο πρώην προπονητής της ομάδας Φαν Χάαλ επέμεινε ότι ο συμπατριώτης του Τεν Χαγκ πρέπει να παραμείνει στο τιμόνι των «Red Devils» παρά την απογοητευτική σεζόν. Ο πολύπειρος τεχνικός ο οποίος θυμίζουμε απολύθηκε από τη Γιουνάιτεντ το 2016, μία ημέρα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας, δήλωσε στο Sky Sports:

«Ναι, φυσικά (θα πρέπει να του δοθεί περισσότερος χρόνος). Αλλά και εγώ χρειαζόμουν περισσότερο χρόνο εκείνη τη στιγμή. Κέρδισα επίσης το Κύπελλο Αγγλίας και πριν από εμένα 20 χρόνια κανείς (στη Γιουνάιτεντ) δεν κέρδισε το Κύπελλο Αγγλίας. Τώρα ο Έρικ κερδίζει το FA Cup και την πρώτη χρονιά επίσης (προκρίθηκε) στο Champions League, οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να τον απολύσεις. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Αλλά μπορώ επίσης να είμαι πιο επικριτικός. Δεν έχει κάνει τα πράγματα φανταστικά.Μπορείς να ασκήσεις πολλή κριτική, αλλά έχει επίσης δείξει ότι είναι καλός προπονητής».

"Yes of course he should stay but I also needed more time" 🤔



Former Manchester United manager Louis van Gaal says Erik ten Hag has not "done things fantastically" but should remain as boss 🔴 pic.twitter.com/ggOG3poRJq