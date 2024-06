Ντε Μπρόινε: «Σαουδική Αραβία; Στην ηλικία μου πρέπει να είσαι ανοιχτός σε όλα»

Ο Βέλγος σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, Κέβιν Ντε Μπρόινε, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον πολλών συλλόγων της Σαουδικής Αραβίας να τον αποκτήσουν χωρίς να απορρίπτει την προοπτική.

Με μόνο μία σεζόν να απομένει στο συμβόλαιο του Ντε Μπρόινε με τη Μάντσεστερ Σίτι - λήγει επίσημα στις 30 Ιουνίου 2025- πολλά δημοσιεύματα αναφέρονται στο ενδιαφέρον συλλόγων της Σαουδικής Αραβίας για τον πολύπειρο μέσο. Ο ίδιος μάλιστα δεν είναι αρνητικός σε αυτήν την προοπτική.

Όπως δήλωσε στο βελγικό δίκτυο «HLN»: «Προσφορές της Σαουδικής Λίγκας; Σε μια ηλικία σαν τη δική μου, πρέπει να είσαι ανοιχτός σε όλα. Μιλάτε για απίστευτα χρηματικά ποσά στο τελευταίο στάδιο της καριέρας μου. Πρέπει να το σκεφτείς αυτό, και για τη γυναίκα μου, μια εξωτική εμπειρία είναι κάτι καλό. Πρέπει να σκεφτώ το μέλλον μου».

Ο Βέλγος σταρ συνέχισε λέγοντας: «Αν παίξω στη Σαουδική Λίγκα μόνο για δύο χρόνια, θα μπορέσω να κερδίσω ένα απίστευτο ποσό. Πριν από αυτό έπρεπε να παίξω ποδόσφαιρο για 15 χρόνια και μπορεί να μην έφτασα ακόμα αυτό το ποσό».

