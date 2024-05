Άστον Βίλα θα συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει τη συμφωνία.

Δεν το κουνάει από την Άστον Βίλα ο Ουνάι Έμερι! Εδώ και αρκετό διάστημα στην Αγγλία είχαν αποκαλύψει συμφωνία μεταξύ του Ισπανού και της Άστον Βίλα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, η οποία τελικά απέκτησε κι επίσημη μορφή.

Όπως έγινε γνωστό από τους Villains ο Ουνάι Έμερι έβαλε την υπογραφή του μέχρι το καλοκαίρι του 2029 στην απόλυτη επιβράβευση για την τέταρτη θέση στην Premier League και την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Ο αποκλεισμός στα ημιτελικά του Conference League από τον Ολυμπιακό δεν στάθηκε αρκετός ώστε η Άστον Βίλα να... αλλάξει πλώρη και η ανανέωση μεταξύ των δυο πλευρών έμοιαζε για καιρό ως μονόδρομος.

«Η Βίλα σε αγαπάει περισσότερο από ότι γνωρίζεις» έγραψαν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση οι Villans, επισημοποιώντας το deal μεταξύ των δυο πλευρών.

Here's to you, Unai Emery.



The Villa loves you more than you will know.



💜 pic.twitter.com/D0IpC4v1KC