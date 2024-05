Εντός της ερχόμενης εβδομάδας (27/05-02/06) αναμένεται να πάρει την απόφασή της όσον αφορά στο μέλλον του Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μια εφιαλτική σεζόν έκλεισε με χαμόγελα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι του Έρικ Τεν Χαγκ θριάμβευσαν επί της Σίτι στον τελικό του FA Cup και κατέκτησαν το Κύπελλο, «σώζοντας» παράλληλα και την παρουσία τους στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν.

Ο Τεν Χαγκ, ο οποίος παρουσιαζόταν από τα ξένα Μέσα ως... dead man walking στον πάγκο της ομάδας είπε πως δεν γνωρίζει αν αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στη Γιουνάιτεντ. Όπως φαίνεται πάντως, ο σύλλογος δεν έχει λάβει ακόμα την τελική του απόφαση αναφορικά στο μέλλον του Ολλανδού, το οποίο παραμένει αβέβαιο, χωρίς να είναι απίθανο πάντως το να συνεχίσει στην ομάδα.

Όπως μετέδωσε το Athletic, εντός της ερχόμενης εβδομάδας (27/05-02/06) τα υψηλά στελέχη της Γιουνάιτεντ, παρουσία της INEOS και του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, θα συναντηθούν προκειμένου να αξιολογήσουν τη σεζόν και να αποφασίσουν για την παραμονή ή απόλυση του Έρικ Τεν Χαγκ.

