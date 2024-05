Βέβαιοι πως ο Τόμας Τούχελ οδήγησε επίτηδες σε «ναυάγιο» τις διαπραγματεύσεις για παραμονή είναι στην Μπάγερν, με τους Βαυαρούς να θεωρούν σίγουρη τη συμφωνία του Γερμανού με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Φαίνεται πως ο «γάμος» ανάμεσα στον Τόμας Τούχελ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι και τόσο μακρινός. Τα... κομμάτια του παζλ μπαίνουν σιγά-σιγά στη σειρά πλέον, με τον Γερμανό να βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο «Ολντ Τράφορντ».

Λίγες ώρες μετά τα δημοσιεύματα των Άγγλων περί αποχώρησης του Τεν Χαγκ, ανεξάρτητα με την κατάληξη του τελικού του FA Cup, οι Γερμανοί έρχονται για να βάλουν περισσότερο... λάδι στη φωτιά. Σύμφωνα με την BILD στο στρατόπεδο της Μπάγερν επικρατεί σιγουριά για τη διαφαινόμενη συμφωνία Τούχελ - Μάντσεστερ Γιουνάιντετ.

Η BILD αποκαλύπτει ότι στην Μπάγερν είναι πεπεισμένοι για τη συμφωνία και πως ο Τούχελ οδήγησε με τη θέληση σε «ναυάγιο» του τις διαπραγματεύσεις για την παραμονή του στο Μόναχο. Στην Μπάγερν θεωρούν οριστική τη συμφωνία του Τούχελ με τη Γιουνάιτεντ και απλώς περιμένουν τις ανακοινώσεις.

🚨🚨| BREAKING: Bayern Munich board is convinced Thomas Tuchel let the negotiations for a new contract in Munich collapse because he has already 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐄𝐃 the job at Manchester United.



[@cfbayern] pic.twitter.com/RKtJkmOb4K