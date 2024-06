Τεν Χαγκ : «Η Γιουνάιτεντ μίλησε με τον Τούχελ, αλλά επέλεξε τον καλύτερο προπονητή»

Προς ανανέωση οδεύει η Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ και ο τεχνικός της Τεν Χαγκ παρά τις συζητήσεις με Τούχελ.

Όλα δείχνουν πως στο πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα συνεχίσει να είναι ο Έρικ Τεν Χαγκ.

Παρόλο που οι Κόκκινοι Διάβολοι είχαν έρθει σε επαφές με τον Γερμανό προπονητή, Τόμας Τούχελ, όλα δείχνουν πως η συνεργασία με τον Τεν Χαγκ θα συνεχιστεί.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μου είπε ότι μίλησε με τον Τούχελ, ναι. Μου είπαν ότι στο τέλος συμπέραναν ότι έχουν ήδη τον καλύτερο προπονητή» τόνισε αρχικά στο «NosStudio», προτού συμπληρώσει

«Πρέπει ακόμα να βρούμε συμφωνία για το νέο συμβόλαιο. Αυτό δεν γίνεται εύκολα, θα πρέπει ακόμα να μιλήσουμε για αυτό».

Ακόμη ο 54χρονος Ολλανδός τεχνικός των «Κοκκίνων» αποκάλυψε πως άνθρωποί της Γιουνάιτεντ πήγαν να τον βρούνε στην Ίμπιζα που έκανε διακοπές για να μιλήσουν για το νέο του συμβόλαιο: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέταξε στην Ίμπιζα για να μου πει ότι θα επέλεγαν έμενα. Έτσι μου αναστάτωσαν τις διακοπές, ξαφνικά στάθηκαν στο κατώφλι μου».

🚨 Erik ten Hag: “I’m in talks with Man United over new deal, yes”.



“We still have to find an agreement for the new contract. This isn't easily done, we are still going to have to talk about this”, told NOS Studio Voetbal. pic.twitter.com/XanBXccXYr