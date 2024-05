Γκουαρδιόλα: «Η πραγματικότητα είναι ότι είμαι πιο κοντά στο να φύγω παρά να μείνω στη Σίτι»

«Θα μείνω την επόμενη σεζόν και κατά τη διάρκεια αυτής θα μιλήσουμε», δήλωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, το συμβόλαιο του οποίου λήγει τον Ιούνιο του 2025.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ήδη στο πάνθεον της ιστορίας της Μάντσεστερ Σίτι και της Premier League. Η τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση του αγγλικού πρωταθλήματος φέτος, η έκτη στις τελευταίες επτά σεζόν, τον τοποθετεί ανάμεσα στους κορυφαίους του αθλήματος στο Νησί.

Από το 2016 έχει διαμορφώσει ένα αξιοζήλευτο πρότζεκτ στο «Έτιχαντ» έχοντας κατακτήσει 17 τίτλους (έξι Premier, δύο FA Cups, τέσσερα League Cups, δύο Community Shields, ένα Champions League, ένα Ευρωπαϊκό Super Cup και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων) και η Σίτι έχει γίνει κακός μπελάς για όλους στην Αγγλία και την Ευρώπη.

Αυτή τη σεζόν, έχει κατακτήσει τρία τρόπαια (Πρέμιερ, Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων) και ένα τέταρτο μπορεί να προστεθεί αν νικήσει τη Γιουνάιτεντ στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ Με μία ακόμη σεζόν στο συμβόλαιό του (το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο του 2025), ο έμπειρος τεχνικός μίλησε για το μέλλον του στη Σίτι .

«Η πραγματικότητα είναι ότι είμαι πιο κοντά στο να φύγω παρά να μείνω. Έχουμε μιλήσει με τον σύλλογο και η αίσθησή μου τώρα είναι ότι θέλω να μείνω. Θα μείνω την επόμενη σεζόν και κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν θα μιλήσουμε, θα δούμε», δήλωσε ο Πεπ.

«Όταν μετακόμισα εδώ, αν κάποιος μου έλεγε ότι θα κέρδιζα έξι πρωταθλήματα σε επτά σεζόν, θα έλεγα ότι ήταν τρελός. Τώρα είναι η ώρα μας. Δεν λέω ότι είμαι κακός προπονητής, αλλά έχω απίστευτη υποστήριξη από τον σύλλογο», τόνισε. «Στην αρχή δεν το σκεφτόμασταν, αλλά τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο σκέφτηκα, γιατί όχι. Λόγω της εμπειρίας μας παλέψαμε για τίτλους, αλλά καταλάβαμε το μήνυμα. Ξέρουμε ότι η Άρσεναλ θα είναι εδώ για πολλά χρόνια, Ο Αρτέτα είναι ένας νέος προπονητής με μεγάλο ταλέντο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», πρόθεσε.

