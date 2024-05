Η Φέγενορντ αποχαιρέτησε τον Άρνε Σλοτ στα social media, με τον Ολλανδό τεχνικό να βάζει την υπογραφή του στο συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ και να αντικαθιστά τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Άρνε Σλοτ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Φέγενορντ, με την ολλανδική ομάδα να τον αποχαιρετά με ένα συγκινητικό video στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολλανδός τεχνικός υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Reds και το μοναδικό που θα απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση του «γάμου» μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτή πιθανότατα θα έρθει από την επόμενη εβδομάδα, μιας και η Φέγενορντ θα έχει στον πάγκο της τον Σλοτ και στο Κυριακάτικο (19/5) παιχνίδι με την Εξέλσιορ.

🚨🔴 Arne Slot formally signs his contract as new Liverpool head coach today, all documents are in place.



The official announcement will follow with #LFC desired timing.



Work permit still pending for some of his staff members and then it will be all sealed. pic.twitter.com/246v1kWIIG