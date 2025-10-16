Μερικά από τα κορυφαία κλαμπ της Premier League, αλλά και η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, φέρεται να ζητούν αύξηση των αλλαγών στα παιχνίδια, από πέντε σε έξι!

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή όσον αφορά τους κανόνες του ποδοσφαίρου φέρεται να θέλουν κορυφαίες ομάδες της Premier League. Η είδηση που προέκυψε από δημοσίευμα του BBC, αφορά τις... αλλαγές κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.

Σύμφωνα με το εν λόγω μέσο, εκπρόσωποι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης είχαν συνάντηση στη Ρώμη, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων (EFC) την περασμένη εβδομάδα, για να συζητήσουν ζητήματα εντός του αθλήματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένα εξ' αυτών ήταν και οι αλλαγές που δικαιούται να κάνει ένας προπονητής, με την πρόταση να είναι να αυξηθούν από πέντε σε έξι!

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι να μειωθεί η καταπόνηση των ποδοσφαιριστών από το... τεράστιο καλεντάρι αγώνων, καθώς για παράδειγμα, την περασμένη σεζόν, ο Γκρέι της Τότεναμ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή 80 (!) αγώνων με σύλλογο και Εθνική, κάτι που είναι πρωτοφανές και ανήκουστο. Ακόμη και αν δεν αγωνίστηκε σε όλα τα ματς, ο αμυντικός των «Σπερς» δεδομένα είχε την κούραση, καθώς ήταν εκεί σε ταξίδια και ότι άλλο έχει να κάνει με τη διαδικασία των παιχνιδιών.

Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Νότιγχαμ Φόρεστ φαίνεται πως τάχθηκαν υπέρ αυτής της σκέψης, ενώ το «παρών» στις συζητήσεις έδωσαν και οι Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα και Ίντερ.