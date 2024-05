Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε πως οι Τζοέλ Μάτιπ και Τιάγκο Αλκάνταρα θα αποχωρήσουν από την ομάδα, αφού ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό τους.

Η Λίβερπουλ επισημοποίησε την αποχώρηση των Τιάγκο Αλκάνταρα και Τζοέλ Μάτιπ, των οποίων τα συμβόλαια εκπνέουν το φετινό καλοκαίρι και δεν θα ανανεωθούν. Ο 32χρονος Καμερουνέζος στόπερ ήρθε στους «Ρεντς» το καλοκαίρι του 2016 ενώ ο Ισπανός μέσος το καλοκαίρι του 2020.

Στην οκταετία που συμπλήρωσε με την φανέλα της Λίβερπουλ ο Τζοέλ Μάτιπ πραγματοποίησε 201 συμμετοχές σκοράροντας 11 γκολ και δίνοντας έξι ασίστ ενώ κατέκτησε ένα Champions League (2019), μία Premier League (2020), ένα Σούπερ Καπ (2020), ένα Κύπελλο Αγγλίας (2022), δύο Λιγκ Καπ (2022, 2024) κι ένα Κομιούνιτι Σιλντ (2023).

