Οι σύλλογοι της Premier League θα κληθούν να ψηφίσουν για την πιθανή κατάργηση του VAR για την επόμενη σεζόν, αλλά σύμφωνα με το «Sky Sports» η πλειοψηφία θέλει να το διατηρήσει!

Η Γουλβς κατέθεσε πρόταση κατάργησης του VAR -πρόταση η οποία θα ακουστεί και σε συνέλευση των μετόχων στις 6 Ιουνίου- κι έτσι οι ομάδες του πρωταθλήματος θα κληθούν να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της τεχνολογίας. Σύμφωνα όμως με το ρεπορτάζ του «Sky» οι περισσότεροι σύλλογοι της Premier θέλουν να διατηρήσουν την τεχνολογία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με αυτό.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, η πλειονότητα των συλλόγων της Premier αποδέχεται τα σημεία που έχει τονίσει η Γουλβς, αλλά πιστεύει ότι η κατάργηση του VAR θα ήταν αντιπαραγωγική και θα έβλαπτε τη θέση της λίγκας. Η πρόταση πρόκειται να ακουστεί σε μια συνέλευση των μετόχων στις 6 Ιουνίου. Είναι σαφές ότι θα ακολουθήσει συζήτηση και κατά τη διάρκεια αυτής θα γίνει ξεκάθαρο εάν υπάρχει αρκετή υποστήριξη για να προχωρήσει σε ψηφοφορία.

Ο Χάουαρντ Γουέμπ έκανε μια παρουσίαση στη συνεδρίαση των μετόχων της Premier League στις 11 Απριλίου, σχετικά με την ημιαυτόματη τεχνολογία οφσάιντ. Οι σύλλογοι ψήφισαν ομόφωνα να υπάρχει από την επόμενη σεζόν. Αντιμετώπισε αρκετά ισχυρές ερωτήσεις σχετικά με το VAR και αμφισβητήθηκε από τον πρόεδρο της Γουλβς.

Το «Sky Sports News» τονίζει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Premier League είναι ευθέως αντίθετο με την πρόταση! Η Premier αναγνωρίζει το δικαίωμα της Γουλβς να κάνει μια τέτοια πρόταση, αλλά πιστεύει ότι η κατάργηση του VAR θα οδηγούσε σε πολλές περισσότερες λανθασμένες αποφάσεις. Τα στατιστικά του πρωταθλήματος νωρίτερα αυτή τη σεζόν έδειξαν ότι οι σωστές αποφάσεις είχαν αυξηθεί από 82 σε 96% από το VAR.

Παράλληλα, οι αξιωματούχοι της λίγκας πιστεύουν ότι η πρόταση θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στη φήμη της Premier ως ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου παγκοσμίως.

Σε κάθε περίπτωση, αν φτάσουμε σε διαδικασία ψηφοφορίας, η Γουλβς θα χρεαστεί 13 από τους 19 συλλόγους να συμφωνήσουν μαζί της.

