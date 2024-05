Η Τότεναμ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι σήμερα Τρίτη (14/05) σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να δώσει στην... Άρσεναλ την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της Premier League μετά από 20 χρόνια. Οι οπαδοί των Σπερς δεν... καίγονται κιόλας για τη νίκη.

Η Τότεναμ κοντράρεται με την Μάντσεστερ Σίτι σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να βρει νικήτρια την... Άρσεναλ στη μάχη για την κούπα της Premier League. Μια νίκη ή μια ισοπαλία για τους Σπερς απέναντι στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα θα έφερνε τη μισητή αντίπαλο από το βόρειο Λονδίνο στην κορυφή της Premier League, με ένα παιχνίδι να απομένει.

Οι παίκτες του Μίκελ Αρτέτα έχουν αυτή τη στιγμή πλεονέκτημα ενός βαθμού στην κορυφή του πίνακα, αλλά έχουν παίξει ένα παιχνίδι περισσότερο από τη Σίτι, η οποία με νίκη την Τρίτη θα γίνει πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα, ενώ απομένει μόλις μια αγωνιστική!

Οι Σπερς, εν τω μεταξύ, επιδιώκουν να εκθρονίσουν την Άστον Βίλα και να διεκδικήσουν μια θέση στο Champions League. Αυτό έχει αφήσει μια μερίδα οπαδών της Τότεναμ με ανάμεικτα συναισθήματα ενόψει του τελευταίου εντός έδρας αγώνα της σεζόν, με αρκετούς τακτικούς επισκέπτες του αγώνα να φαίνεται ότι έχουν διαθέσει τα εισιτήριά τους για ανταλλαγή.

Μάλιστα υπάρχει βίντεο στα social media που εμφανίζει αρκετές διαθέσιμες θέσεις στο γήπεδο της Τότεναμ: «Αν κάποιος χρειάζεται μια ένδειξη για το πώς αισθάνεται ο φίλαθλος κόσμος που πηγαίνει στον αγώνα για το αυριανό παιχνίδι, ιδού μια ματιά... Θα είναι μια περίεργη νύχτα στο γήπεδο».

If anyone needs an indication of how the match-going fanbase feels about the game tomorrow night, here's a look at the ticket exchange... Going to be a strange old night in the ground. pic.twitter.com/PSX9XrQdpU