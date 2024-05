Η Γιουνάιτεντ είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη αξία στον πλανήτη, στην πεντάδα οι δύο Ισπανοί «γίγαντες»

Στην κορυφή των ομάδων με την μεγαλύτερη αξία βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα η πεντάδα, ακολουθούν Λίβερπουλ και Μπάγερν.

Μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο όσον αφορά τον αγωνιστικό τομέα, ωστόσο το brand name του συλλόγου εξακολουθεί να είναι ισχυρό. Τόσο δυνατό που η Γιουνάιτεντ βρίσκεται και πάλι στην κορυφή των ομάδων με τη μεγαλύτερη αξία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με το «Sportico» οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ομάδων με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως. Με αξία στα 6.2 δισ. δολάρια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και επαληθεύει ότι παρά τα μεγάλα αγωνιστικά προβλήματα παραμένει ένας τεράστιος σύλλογος με ένα brand name που δεν το έχει καμία άλλη ομάδα.

Από πολύ κοντά βρίσκεται και η Ρεάλ Μαδρίτης που αγωνιστικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Βασίλισσα βρίσκεται στην 2η θέση με αξία στα 6.02 δισ. δολάρια και στοχεύει να ανέβει άμεσα στην κορυφή. Βάσει και της αγωνιστικής της κατάστασης δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί σύντομα...

Στην 3η θέση βρίσκεται ο άλλος «γίγαντας» της La Liga, η Μπαρτσελόνα. Παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι «μπλαουγκράνα», εξακολουθούν να διατηρούν ένα από τα πιο ισχυρά brand names του πλανήτη, πατώντας στην 3η θέση της λίστας με αξία στα 5.2 δισ. δολάρια.

Την πεντάδα κλείνουν οι Λίβερπουλ και Μπάγερν, ενώ στην δεκάδα βρίσκονται επίσης οι Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν, Άρσεναλ, Τότεναμ και Τσέλσι.

These are the 50 MOST VALUABLE soccer clubs in the world:



European soccer clubs dominate the top of the financial table, but MLS lands the most clubs with 20 in the top 50, more than twice as many as the EPL.



Full list: https://t.co/G8pKNPSzKZ pic.twitter.com/URUhmxQwtV