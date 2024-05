Ο Τζέιμι Κάραγκερ παρότρυνε τον Κασεμίρο να «τα παρατήσει» και να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία ή στο MLS μετά την κακή του εμφάνιση στην ήττα με 4-0 της Γιουνάιτεντ από την Κρίσταλ Πάλας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη τη πιο βαριά της ήττα στη σεζόν, με τις ελπίδες της να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη χρονιά να υφίστανται μεγάλο πλήγμα στο «Σέλχαρστ Παρκ» κόντρα στην Κρίσταλ πάλας. Ο Κασεμίρο, ο οποίος αντικατέστησε τον κεντρικό αμυντικό της πληγωμένης από τραυματισμούς Γιουνάιτεντ, είχε μια βραδιά που θα θέλει γρήγορα να ξεχάσει καθώς έχει ευθύνη σε δύο από τα γκολ της αντιπάλου.

Μιλώντας στην εκπομπή Monday Night Football του Sky Sport, ο Τζέιμι Κάραγκερ έκανε μια πολύ σκληρή κριτική της απόδοσης του Βραζιλιάνου. Ο πρώην αμυντικός της Λίβερπουλ αποθέωσε τον πολύπειρο μέσο ως έναν «μεγάλο» της σύγχρονης εποχής, αλλά υποστήριξε ότι «το ποδόσφαιρο τον έχει εγκαταλείψει» και πιστεύει ότι ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να σταματήσει να αγωνίζεται σε ελίτ επίπεδο και να πάρει μεταγραφή στο MLS ή τη Σαουδική Αραβία.

«Είπα στο ημίχρονο ότι πρέπει (ο Τεν Χαγκ) να βγάλει τον Κασεμίρο. Ξέρω ότι έχει παιδιά στον πάγκο, αλλά νομίζω ότι ο Κασεμίρο -απολύτως σοβαρά- θα πρέπει να γνωρίζει κι ο ίδιος απόψε ως έμπειρος παίκτης, ότι θα πρέπει να του απομένουν μόνο άλλα τρία παιχνίδια στο κορυφαίο επίπεδο. Τα επόμενα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και ο τελικός του κυπέλλου [FA]. Και θα έπρεπε να σκέφτεται: "πρέπει να πάω στο MLS ή στη Σαουδική Αραβία". Μιλάω απολύτως σοβαρά.

Γερνάει, οι άνθρωποι γύρω του πρέπει να του πουν ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Βλέπουμε έναν από τους σπουδαιότερους της σύγχρονης εποχής να παίζει σε μια από τις καλύτερες μεσαίες γραμμές που έχουμε δει και που κυριάρχησε στην Ευρώπη. Αυτός στη μέση, ο Κρόος στη μία πλευρά, ο Μόντριτς από την άλλη, ήταν από τους καλύτερους μέσους.

Θα μπορούσε εύκολα να κοντράρει τη μεαία γραμμή της Μπαρτσελόνα που όλοι αγαπήσαμε με τους Μπουσκέτς, Τσάβι και Ινιέστα. Ήταν σπουδαίος, δεν είμαι ούτε κατά διάνοια στο επίπεδο αυτού που έχει πετύχει αυτός ο άνθρωπος. Τσάμπιονς Λιγκ, να παίζει με τη Βραζιλία, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά πάντα θυμάμαι κάτι όταν αποσύρθηκα κι εγώ, υπήρχε ένα ρητό που πάντα θυμάμαι ως ποδοσφαιριστής, "αφήστε το ποδόσφαιρο πριν σας αφήσει το ποδόσφαιρο". Το ποδόσφαιρο τον άφησε σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο, πρέπει να σταματήσει σε αυτό το επίπεδο ποδοσφαίρου και να πάρει μεταγραφή».

Ο Κάραγκερ συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η Γιουνάιτεντ θα πρέπει να κοιτάξει να πληρώσει τον Κασεμίρο, ο οποίος έχει δύο χρόνια υπόλοιπο στο συμβόλαιό του των 350.000 λιρών την εβδομάδα, με την ελπίδα να τον βγάλει από τα... βιβλία της.

"He needs to call it a day at this level of football and move."@Carra23 believes Casemiro should be going to the MLS or Saudi after this season. pic.twitter.com/kHCGe8sUHq