Ήταν αναμενόμενο, πλέον έγινε κι επίσημο. Το τέλος εποχής ήρθε για τη Γουέστ Χαμ, η οποία ανακοίνωσε πως το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και λήγει το συμβόλαιό του, ο Ντέιβιντ Μόγιες θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα. Υπενθυμίζουμε πως τα Σφυριά έχουν ήδη βρει τον αντικαταστάτη του, αφού συμφώνησαν με τον Λοπετέγκι.

West Ham United can confirm David Moyes will leave the Club by mutual consent at the end of the 2023/24 season, when his contract expires.