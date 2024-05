Μια ανάσα μακριά από τον πάγκο της Γουέστ Χαμ βρίσκεται ο Ζουλιέν Λοπετέγκι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Κεφάλαιο: Ζουλιέν Λοπετέγκι για τη Γουέστ Χαμ από τη νέα σεζόν!

Ο Ισπανός τεχνικός επιστρέφει στην Premier League κι αναλαμβάνει τα «Σφυριά», ως αντικαταστάτης του Ντέιβιντ Μόγιες σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο έμπειρος κόουτς, όπως tweetαρε ο Ιταλός ρεπόρτερ, έχει ήδη συμφωνήσει με τη Γουέστ Χαμ για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία το καλοκαίρι, με τον Μόγιες να ολοκληρώνει τη συνεργασία του με την ομάδα στο τέλος της σεζόν.

Οι λεπτομέρειες και οι υπογραφές είναι τυπική διαδικασία, αφού οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια.

🚨⚒️ EXCL: Julen Lopetegui has agreed terms with West Ham to become new head coach replacing David Moyes from next season.



Lopetegui has accepted #WHUFC proposal, ready to proceed to formal stages.



Details being finalised then contracts will be signed but agreement in place. pic.twitter.com/guHfAj7PMv