Η Γουέστ Χαμ επιβεβαίωσε ότι ο Ζουλέν Λοπετέγκι θα διαδεχθεί τον Ντέιβιντ Μόγιες στη θέση του προπονητή της.

Εποχή Λοπετέγκι για τη Γουέστ Χαμ!

Οι «Χάμερς» ανακοίνωσαν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ισπανό τεχνικό που θα διαδεχθεί τον Ντέιβιντ Μόγιες που αποχώρησε από την ομάδα στο τέλος του συμβολαίου του, μετά από τεσσεράμισι κυρίως επιτυχημένα χρόνια.

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ισπανίας και της Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το Europa League στη Σεβίλλη το 2020 και οδήγησε τη Γουλβς μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού, αφού ανέλαβε τον Νοέμβριο της περασμένης σεζόν, τερματίζοντας στη 13η θέση. Έφυγε από τη Γουλβς λόγω ανησυχιών για την έλλειψη μεταγραφικής δραστηριότητας.

Say hello to the new Head Coach of West Ham United 👋⁰

Welcome to London, Julen Lopetegui! ⚒️ pic.twitter.com/2aCO0pY3Km