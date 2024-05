Ο Σάντρο Τονάλι ομολόγησε πως στοιχημάτισε παράνομα και σε αγώνες της Νιούκαστλ, αλλά έπεσε στα... μαλάκα μετά από σχετική απόφαση της FA.

Εθισμένος στον τζόγο αποδεικνύεται ο Σάντρο Τονάλι! Ο Ιταλός μέσος έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα μέχρι τις 27 Αυγούστου για παράνομα στοιχήματα όταν ήταν ακόμα ποδοσφαιριστής της Μίλαν, όμως το κακό του συνήθειο συνεχίστηκε και στην Αγγλία.

Όπως έγινε γνωστό, η ανεξάρτητη επιτροπή της FA τιμώρησε τον Τονάλι για παράνομο στοιχηματισμό και σε αγώνες της Νιούκαστλ, με τον Ιταλό να στοιχηματίζει τουλάχιστον τέσσερις φορές σε νίκη της ομάδας του.

Σύμφωνα με όσα τόνισε ο ίδιος δεν θυμάται το ακριβές ποσό, αλλά συνολικά τα τέσσερα στοιχήματα δεν ξεπέρασαν τα δέκα χιλιάδες ευρώ. Τελικά η FA αποφάσισε να τον τιμωρήσει με χρηματικό πρόστιμο ύψους 20 χιλιάδων λιρών και αποκλεισμό για δυο μήνες με αναστολή, κάτι που σημαίνει ότι - προς το παρόν τουλάχιστον - η απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους δεν θα επεκταθεί.

Προς τιμήν του πάντως ο Ιταλός μέσος έχει αποδεχθεί εδώ και καιρό να δει έναν ειδικό για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τον τζόγο κατόπιν συμβουλής του ατζέντη του.

«Η περίοδος αποβολής αναστέλλεται πλήρως για τη διάρκεια της σεζόν 2024/25, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος να επιστρέψει στο ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο μετά την ολοκλήρωση μιας υφιστάμενης δεκάμηνης κύρωσης που επιβλήθηκε από την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIGC) στις 27 Οκτωβρίου 2023.

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαπράξει περαιτέρω παραβίαση των κανόνων στοιχηματισμού της FA κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, ο Sandro δεν θα εκτίσει κανένα μέρος της δίμηνης ποινής.

Όπως αναγνωρίζεται από την FA στους γραπτούς λόγους της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Επιτροπής, το επίπεδο βοήθειας που παρείχε ο Σάντρο με την ομολογία και την πλήρη συνεργασία με μια επακόλουθη έρευνα είναι εξαιρετικό και άνευ προηγουμένου.

Ο Τονάλι παραδέχτηκε πλήρως τη στοιχηματική του δραστηριότητα, και το έκανε σε περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία που να υποστηρίζουν τις διαδικασίες ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ο Σάντρο συνεχίζει να ακολουθεί θεραπευτικό πλάνο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την αμέριστη υποστήριξη του συλλόγου και θα συνεχίσει να προπονείται με τους συμπαίκτες του» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Νιούκαστλ.

