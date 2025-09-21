Premier League: Πολύ σκληρή για να... χάσει η Σάντερλαντ, μοιρασιά για Μπόρνμουθ και Νιούκαστλ
Δεν ήρθε στην Premier League για... πλάκα η Σάντερλαντ και φροντίζει να το αποδεικνύει με συνέπεια. Οι Black Cats αναγκάστηκαν να αγωνιστούν με αριθμητικό πλεονέκτημα για περισσότερη από μία ώρα κόντρα στην Άστον Βίλα (που... επιτέλους σκόραρε), αλλά αρνήθηκαν να ηττηθούν. Απέσπασαν την ισοπαλία (1-1) και ανέβηκαν στην 7η θέση της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος, με τους Villans να παραμένουν 19οι!
Οι ισορροπίες άλλαξαν στον 33' όταν ο Ρεϊνίλντο κλώτσησε εκτός φάσης τον Μάτι Κας και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Ο Πολωνός μπακ ήταν αυτός που έδωσε τη λύση, αφού στο 67' άνοιξε το σκορ και πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας στη φετινή Premier League! Η Σάντερλαντ ωστόσο αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να ηττηθεί, ισοφάρισε με τον Ίσιντορ στο 76' και πήρε έναν πολύ σημαντικό βαθμό.
Την ίδια ώρα, στην ισοπαλία έμειναν και η Μπόρνμουθ με τη Νιουκαστλ στο «Vitality». Αυτές ωστόσο, δίχως σκορ. Με τον βαθμό που πήραν από το 0-0, οι Cherries συνεχίζουν εντός της πρώτης τετράδας στην Premier League, ενώ οι Magpies βρίσκονται στη 13η θέση. Πιο απειλητικοί σε γενικές οι γηπεδούχοι, σε ένα παιχνίδι ωστόσο που καμία από τις ομάδες δεν μπόρεσε να γίνει όσο επικίνδυνη θα ήθελε για να βρε το γκολ της νίκης.
