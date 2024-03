Ο - ήδη τιμωρημένος από την ιταλική ομοσπονδία - Σάντρο Τονάλι κατηγορείται και από την FA για παράνομο στοιχηματισμό και, σύμφωνα με την Telegraph, στοιχημάτιζε σε παιχνίδια της ίδιας του της ομάδας, της Νιούκαστλ.

Τα μπλεξίματα δεν δείχνουν να έχουν τέλος για τον Σάντρο Τονάλι. Στα μέσα της δεκάμηνης τιμωρίας του από την ιταλική ομοσπονδία για παράνομο στοιχηματισμό και η FA απήγγειλε ανάλογες κατηγορίες κατά του 23χρονου την Πέμπτη (28/03).

Ο Τονάλι φέρεται να... πρόλαβε σε δύο μήνες (12/08/2023 - 12/10/2023) παρουσίας του στο Νησί και τη Νιούκαστλ να εμπλακεί σε 50 παράνομα στοιχήματα, πριν τιμωρηθεί δηλαδή από την FIGC.

Sandro Tonali 'placed bets on Newcastle matches'



