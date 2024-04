Ψηλά στη λίστα του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ βρίσκεται ο Τόμας Τούχελ, με τον νέο ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει ζητήσει από τον Γερμανό να τον περιμένει καθώς οι εξελίξεις με τον Έρικ Τεν Χαγκ αναμένεται να «τρέξουν» το καλοκαίρι.

Αβέβαιη εξακολουθεί να είναι η θέση του πάγκου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Παρότι ο Έρικ Τεν Χαγκ δηλώνει σίγουρος για το μέλλον του, τα αγγλικά Μέσα εξακολουθούν να τονίζουν ότι δεν αποκλείεται ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ να προχωρήσει σε αλλαγές.

Σύμφωνα μάλιστα με νέο γερμανικό δημοσίευμα, ο νέος ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικοινώνησε πρόσφατα με τον Τόμας Τούχελ. Όπως αναφέρει το «Kicker», ο Ράτκλιφ ζήτησε από τον Τούχελ να τον περιμένει ώστε να είναι διαθέσιμος σε περίπτωση που αποφασίσει να απομακρύνει τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Τούχελ θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την Μπάγερν όπως έχει ανακοινώσει ο γερμανικός σύλλογος, με τους Βαυαρούς να έχουν ως πρώτο στόχο τον Ζινεντίν Ζιντάν τη δεδομένη στιγμή.

🚨 Sir Jim Ratcliffe has asked Thomas Tuchel about a commitment to Manchester United next season in the event that Erik ten Hag leaves.



Ratcliffe values Tuchel highly. 🔝



(Source: @georg_holzner) pic.twitter.com/2xMauUXCSC