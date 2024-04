Η Λίβερπουλ φιλοξένησε την πρώτη του εκδήλωση Iftar στο «Άνφιλντ» το βράδυ της Κυριακής, με 2.800 άτομα από διαφορετικές κοινότητες σε όλη την περιοχή της πόλης του Λίβερπουλ να συγκεντρώνονται για να σπάσουν τη νηστεία τους μέσα στο στάδιο.

Η εκδήλωση «Share Ramadan» διοργανώθηκε από το επίσημο φιλανθρωπικό ίδρυμα της Λίβερπουλ, το LFC Foundation, σε συνεργασία με το Liverpool Region Mosque Network με μια σειρά ομιλητών.

«Χωρίς το "χωνευτήρι" που είναι η πόλη του Λίβερπουλ, κανένας μας δεν θα βρισκόταν εκεί που βρίσκεται τώρα. Είναι κάτι με το οποίο μεγάλωσα στο Toxteth», δήλωσε η Νατάσα Τζόνας, Βρετανίδα μποξέρ. «Το μείγμα των πολιτισμών που έχουμε και η συντροφικότητα και η αλληλεγγύη μας μιμούνται σε εκδηλώσεις όπως αυτή, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, ανεξάρτητα από την πίστη τους», πρόσθεσε η παγκόσμια πρωταθλήτρια.

«Δεν είμαστε ο πρώτος ποδοσφαιρικός σύλλογος που το κάνει, αλλά επειδή είμαστε η Λίβερπουλ, θέλαμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και σωστά. Η κατασκευή του διήρκεσε μερικά χρόνια και είναι πανέμορφο», ανέφερε από πλευράς του ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος της Λίβερπουλ, Matt Parish. «Πρόκειται για μια από τις πιο ποικιλόμορφες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι αποτελούν τεράστιο μέρος αυτού».

Πέρυσι, η Τσέλσι έγινε ο πρώτος σύλλογος της Premier League που διοργάνωσε εκδήλωση Iftar, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει παύσεις στους αγώνες σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της PGMOL προς τους αξιωματούχους να επιτρέπουν στους μουσουλμάνους παίκτες να διακόπτουν τη νηστεία τους, όταν υπάρχει φυσική διακοπή του παιχνιδιού.

