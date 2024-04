Ο... εκτοξευμένος Αλέξις Μακ Άλιστερ οδηγεί τον τελευταίο καιρό τη Λίβερπουλ στην κούρσα του τίτλου και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, αναλύει την ξεχωριστή του φύση και τη σημασία του για τους Ρεντς.

Στον χορό των εκατομμυρίων του περασμένου μεταγραφικού καλοκαιριού, η Τσέλσι σπατάλησε 116 εκατομμύρια ευρώ για τον Καϊσέδο και άλλα 62 για τον Λάβια. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 65 εκατομμύρια για τον Μάουντ, η Μάντσεστερ Σίτι 60 για τον Νούνεζ, όσα και η Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ουγκάρτε… Και κάπου εκεί ανάμεσα η Λίβερπουλ, όπως συνηθίζει, μπόρεσε να βρει την τέλεια ευκαιρία.: Εκμεταλλεύτηκε την κρυφή ρήτρα του Αλέξις Μακ Άλιστερ στην Μπράιτον και με… μόλις 40 εκατομμύρια τον έντυσε στα κόκκινα. Ίσως ο Μπέλινγκχαμ και ο Ράις να είναι οι καλύτερες μεταγραφές του 2023, μα, όσον αφορά στην πιο… value for money κίνηση του καλοκαιριού, κανείς δεν ρίχνει από την κορυφή τον Αργεντινό χαφ.

Ξεχάστε τον – προ ημερών - τηλεκατευθυνόμενο κεραυνό του που γλίτωσε τους Ρεντς από το κάζο κόντρα στη Σέφιλντ ή τη συμμετοχή του σε 8 γκολ στις 10 τελευταίες του εμφανίσεις στην Αγγλία. Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ αποδεικνύει με τη συνολική του προσφορά στο χορτάρι πως έχει θέση στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ακόμα κι αν τα... ψίχουλα της μεταγραφής του αρχικά δεν έπεισαν όσους είχαν αμελήσει να τον θαυμάσουν με τη φανέλα της Μπράιτον ή έστω στο Μουντιάλ του 2022 με αυτή της Αργεντινής. Και το Gazzetta με τη βοήθεια του Wyscout, της κορυφαίας πλατφόρμας ποδοσφαιρικής ανάλυσης, επιχειρεί να ρίξει φως στον κομβικό του ρόλο στη Λίβερπουλ και τη σημασία του στην κούρσα της για τον τίτλο.

