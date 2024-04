Ο Κώστας Τσιμίκας αφέθηκε στην ατμόσφαιρα του «Άνφιλντ» και τραγούδησε στον ρυθμό του το περίφημο «You'll Never Walk Alone» πριν την έναρξη του Λίβερπουλ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

«Ερωτευμένος» με τη Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας! Ο Greek Scouser έχει λατρέψει τους Ρεντς και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πριν το παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ο Έλληνας μπακ, που βρέθηκε στον πάγκο, δεν μπόρεσε να μην... παρασυρθεί από την ατμόσφαιρα του «Άνφιλντ». Κι έτσι η κάμερα τον «έπιασε» να τραγουδά το περίφημο «You'll Never Walk Alone», το πιο διάσημο τραγούδι της Λίβερπουλ, σαν άλλος... οπαδός.

Kostas Tsimikas singing You’ll Never Walk Alone from the bench 🥹🔊



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/0wGAyhTWII