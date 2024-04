Σε μπελάδες φαίνεται πως μπήκε γνωστός διεθνής ποδοσφαιριστής της Premier League με τα αγγλικά Μέσα να αποκαλύπτουν ότι η σύζυγος του έμαθε για τον... παράνομο δεσμό του επικοινωνόντας μάλιστα με την ερωμένη του άνδρα της!

Ακόμα ένα ροζ σκάνδαλο στην Premier League. Τα τελευταία χρόνια, συχνά-πυκνά, αρκετοί ποδοσφαιριστές του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης πρωταγωνιστούν για λάθος λόγους και όχι αγωνιστικούς.

Σύμφωνα με την Daily Mail ένας γνωστός και μάλιστα διεθνής ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Premier League απάτησε τη σύζυγο του. Μάλιστα, η σύζυγος του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή κατάφερε να μάθει για τον παράνομο δεσμό του αστέρα της Premier League μέσω της ερωμένης της η οποία φέρεται να αποκάλυψε η ίδια το ειδύλλιο!

Όπως αποκαλύπτουν οι Άγγλοι, η παράνομη σχέση του ποδοσφαιριστή ήταν αυτή που αποκάλυψε τον κρυφό δεσμό στη σύζυγο του αστέρα του αγγλικού πρωταθλήματος. Ο λόγος που προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση ήταν οι υποσχέσεις που φέρεται να της έδωσε ο ποδοσφαιριστής ο οποίος της είχε τονίσει ότι θα έπαιρνε διαζύγιο και θα άφηνε τα πάντα για χάρη της!

Η ερωμένη του ποδοσφαιριστή επικοινώνησε με τη σύζυγο του γνωστού παίκτη και αφού αρχικά η γυναίκα του αστέρα δεν την πίστεψε της ανέφερε να δει τις κάμερες του σπιτιού. Εκεί τελικά επαληθεύτηκε ο παράνομος δεσμός με τα πλάνα από τις κάμερες να οδηγούν και στο διαζύγιο.

🚨🚨BREAKING:



A married Premier League ace was ditched by his wife who caught him cheating – thanks to their Ring doorbell camera, the Mirror report!



The player , who also plays international football, struck up an eight-month affair with the glamorous model after spotting her… pic.twitter.com/4qxv2kN3rr