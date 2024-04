Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, υπερασπίστηκε τον παίκτη του Έρλινγκ Χάαλαντ μετά την σκληρή κριτική που δέχθηκε ο τελευταίος από τον Ρόι Κιν.

Μετά την ισοπαλία της Σίτι με την Άρσεναλ (0-0), ο πρώην μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ρόι Κιν δήλωσε ότι ενώ τα τελειώματα του Χάαλαντ ήταν τα καλύτερα στον κόσμο, το γενικότερο παιχνίδι του ήταν «φτωχό» και ότι έμοιαζε με παίκτη της League Two.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μιλώντας πριν από το παιχνίδι της Σίτι με την Άστον Βίλα την Τετάρτη, είπε: «Δεν συμφωνώ μαζί του. Είναι σαν να έλεγα εγώ ότι προπονητής για τη δεύτερη ή τρίτη κατηγορία - δεν το νομίζω". Είναι ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο και μας βοήθησε να κερδίσουμε αυτά που κερδίσαμε πέρυσι και ο λόγος που δεν δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες δεν είναι εξαιτίας του Έρλινγκ. Παίξαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στην Άρσεναλ»

«Εκπλήσσομαι που [η κριτική] προέρχεται από πρώην παίκτες. Από δημοσιογράφους καταλαβαίνω, γιατί δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο γήπεδο», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια του επισήμαναν ότι ο ισχυρισμός του Κιν αφορούσε το γενικότερο παιχνίδι του Χάαλαντ και ο Γκουαρδιόλα ρωτήθηκε αν ο Χουλιάν Αλβάρες, για παράδειγμα, μπορεί να προσφέρει περισσότερα σε αυτό το κομμάτι. «Έχεις δίκιο, ίσως αν ο Χούλιαν θα είναι εκεί, ο Φιλ [Φόντε], ο Κέβιν [Ντε Μπρόινε], ο Όσκαρ [Μποπ], για παράδειγμα. Τους αρέσει να κινούνται στις θέσεις τους [περισσότερο]. Αλλά είναι αυτό που είναι».

