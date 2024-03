Ράις: «Δεν είμαστε καθόλου κατώτεροι από αυτούς, αλλά προτιμώ να πάω στο Έτιχαντ ως αουτσάιντερ και να σοκάρουμε τον κόσμο»

Ο Ντέκλαν Ράις μετακόμισε στην Άρσεναλ για τέτοια παιχνίδια όπως αυτό με την Σίτι, στο «Έτιχαντ», γιατί «αυτά είναι τα ματς που κοιτάς πίσω στο τέλος της καριέρας σου».

Σε έναν αγώνα.... βαρέων βαρών, ο Ντέκλαν Ράις είναι ο βαρέων βαρών μέσος που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έχει αντιμετωπίσει δύο φορές τη Μάντσεστερ Σίτι ως παίκτης της Άρσεναλ, στο Community Shield και στην Premier League και δύο φορές έχει βγει νικητής. Δύο παιχνίδια, δύο νίκες. Στα προηγούμενα 16 παιχνίδια με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, η Άρσεναλ είχε κερδίσει μόλις μία φορά!

Η ξαφνική άνοδος των αποτελεσμάτων κόντρα στη Σίτι είναι ένα μέτρο της μεταμορφωτικής επίδρασης του Ράις μετά τη μετακίνησή του από τη Γουέστ Χαμ. Αλλά ο ίδιος κάνει λογο για μια ευρύτερη αίσθηση αποφασιστικότητας μέσα στην Άρσεναλ, όπου οι παίκτες του Αρτέτα είναι πρόθυμοι να αποδείξουν ότι δεν είναι τόσο αδύναμοι όσο ισχυρίζονται οι επικριτές τους.

«Ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι για την Άρσεναλ όταν δεν κερδίζουμε παιχνίδια ή αν πλησιάζουν», λέει ο Ράις. «Όταν χάσαμε την πρώτη τετράδα των δύο ετών, πέρυσι όταν χάσαμε το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια νέα Άρσεναλ τώρα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια Άρσεναλ που έχει μάθει από πέρυσι, μια ομάδα παικτών που μεγαλώνουν, γίνονται πιο έμπειροι. Φέραμε μερικούς σπουδαίους παίκτες το καλοκαίρι, που είχαν όλοι τεράστιο αντίκτυπο στον σύλλογο. Δείτε λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε αυτό το εμπόδιο σχετικά με το τι λένε οι άνθρωποι για την Άρσεναλ. Αλλά εξαρτάται από εμάς. Είμαστε αυτοί που πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να το κάνουμε. Είναι αυτό το θέμα της νοοτροπίας - πόσο πραγματικά θέλουμε να κάνουμε κάτι και να κερδίσουμε κάτι για αυτόν τον σύλλογο.

Αφήστε τους να στρατεύονται εναντίον μας. Θα προτιμούσα να πάω εκεί και να είμαι αουτσάιντερ και να αποδείξω σε όλους ότι μπορούμε να είμαστε η ομάδα που πραγματικά θέλουμε να είμαστε. Θα προτιμούσα οι άνθρωποι να λένε ότι είμαστε αυτό και εκείνο, και να πάμε εκεί και να σοκάρουμε τους ανθρώπους και να τους δείξουμε πόσο καλοί είμαστε. Είναι ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Δεν είμαστε καθόλου κατώτεροι από αυτούς. Εμείς είμαστε η Άρσεναλ, αυτοί είναι η Σίτι. Έχουμε μερικούς απίστευτους παίκτες, έχουν κάποιους απίστευτους παίκτες. Είναι φτιαγμένο για να είναι ένα εξωπραγματικό παιχνίδι», τόνισε ο Άγγλος.

🔴⚪️ Declan Rice: "We are not inferior to them at all. We are Arsenal, they are City. We have got some unbelievable players, they have got some unbelievable players".



"I would rather go there and be an underdog!", told Telegraph. pic.twitter.com/vS9cTqdxfk