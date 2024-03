Ο Κάλβιν Φίλιπς βγήκε εκτός εαυτού όταν οπαδός της Γουέστ Χαμ τον αποκάλεσε «άχρηστο» και σήκωσε το μεσαίο του δάχτυλο καθώς επιβιβαζόταν στο λεωφορείο της ομάδας μετά την ήττα της με 4-3 από τη Νιούκαστλ.

Ο προπονητής της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Μόγιες, παραδέχτηκε ότι η απόφασή του να ρίξει στον αγωνιστικό χώρο τον Κάλβιν Φίλιπς με την ομάδα του να προηγείται με 3-1 στο St James' Park κόντρα στη Νιουκάστλ «δεν λειτούργησε», με τους «Χάμερς» να γνωρίζουν οδυνηρή ήττα με 4-3.

Μετά το τέλος του αγώνα, κι ενώ ο μέσος -ο οποίος είναι δανεικός στη Γουέστ Χαμ από τη Μάντσεστερ Σίτι- επιβιβαζόταν στο πούλμαν οπαδοί ζήτησαν μια φωτογραφία, αλλά ένας ακούστηκε τού φώναξε ότι είναι «άχρηστος»!Ο Άγγλος εμφανώς θυμωμένος σήκωσε το μεσαίο του δάχτυλο, με τους οπαδούς να λένε στη συνέχεια «φύγε».

Pep Guardiola hardly misses with letting players go. Kalvin Phillips was apparently overhyped and it now shows at West Ham. pic.twitter.com/8UydtvDzyM