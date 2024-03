Ο Μπεν Γουάιτ βγάζει... μάτια στην Άρσεναλ, ωστόσο ζήτησε, όπως αποκάλυψε ο Σάουθγκεϊτ, να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις των Τριών Λιονταριών. Ο τσακωμός και η ατάκα που έκαναν τον 26χρονο να απαρνηθεί την εθνική του ομάδα.

Κάθε ποδοσφαιριστής ονειρεύεται να αγωνιστεί με το εθνόσημο, όμως τα όνειρα δεν έχουν πάντα καλή κατάληξη. Τρανή απόδειξη αυτού ο Μπεν Γουάιτ. Ο 26χρονος αμυντικός κάνει... πράγματα και θαύματα με τη φανέλα της Άρσεναλ (και) φέτος και αποτελεί τον κατά κοινή ομολογία πιο φορμαρισμένο δεξιό μπακ στην Αγγλία.

Ειδικά με τον τραυματισμό του Αλεξάντερ-Άρνολντ θα μπορούσε να βρει και με το παραπάνω χώρο στην εθνική ομάδα της χώρας του, ωστόσο σόκαρε τους πάντες όταν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, αρνήθηκε να συμπεριληφθεί στις τελευταίες κλήσεις των Τριών Λιονταριών.

Ο Γουάιτ είχε τραβήξει τα βλέμματα συναρτήσει της εθνικής Αγγλίας τον Δεκέμβριο του 2022, όταν αποσύρθηκε από το camp της στη μέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να επιστρέψει στο Λονδίνο, επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους». Και αυτοί ακριβώς οι «προσωπικοί λόγοι» φαίνεται πως εξακολουθούν να προβληματίζουν τον 26χρονο, που έκτοτε δεν έχει δεχθεί να παίξει με την εθνική του.

