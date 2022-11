Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ, Μπεν Γουάιτ, αποφάσισε να φύγει από την αποστολή της Άγγλίας για προσωπικούς λόγους και δεν αναμένεται να επιστρέψει.

Μουντιάλ... τέλος για τον Μπεν Γουάιτ. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ αποχώρησε από το καμπ της αποστολής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και επέστρεψε στο Νησί για προσωπικούς λόγους.

Ο Βρετανός στόπερ δεν αναμένεται να επιστρέψει στο Κατάρ, οπότε θα μείνει εκτός συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο οποίο ενώ ήταν στην αποστολή δεν αγωνίστηκε. Θυμίζουμε πως τα Τρία Λιοντάρια προκρίθηκαν στους «16» και θα αντιμετωπίσουν στο πρώτο νοκ άουτ τη Σενεγάλη.

Statement from the FA saying Ben White has left the England squad for ‘personal reasons’ and that he is not expected to return to the World Cup.



The statement requests that White’s privacy is respected at this moment in time. pic.twitter.com/MJeBC5TV3F