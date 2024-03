Μεγάλη αποκάλυψη για τους Άγγλους για την κοινοπραξία που προχώρησε στην αγορά της Τσέλσι το 2022 με επικεφαλής τον Τοντ Μπόελι. Ο Αμερικανός που κατέχει το 13% και τα ακούει... τσάμπα και ο οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από τις αποφάσεις.

Σε χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν την περασμένη αγωνιστική περίοδο σε αυτό το σημείο της σεζόν βρίσκεται φέτος η Τσέλσι. Οι «μπλε» βρίσκονται στην 11η θέση της βαθμολογίας της Premier League με μόλις 36 βαθμούς, έχοντας χάσει το... τρένο του επόμενου Champions League, ευελπιστώντας να σώσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του FA Cup.

Από το 2022 μέχρι και σήμερα, όταν η κοινοπραξία του Τοντ Μπόελι προχώρησε στην αγορά του συλλόγου, η Τσέλσι έχει δαπανήσει σε μεταγραφές περισσότερο από 1 δισ. λίρες, έχοντας αλλάξει παράλληλα τέσσερις προπονητές στο διάστημα αυτό. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, είναι αυτός που τα ακούει για την κακή πορεία της Τσέλσι επί των ημερών του, ωστόσο οι Άγγλοι αποκάλυψαν αναλυτικά τους ρόλους που έχουν τα μέλη της κοινοπραξίας και γιατί ο Μπόελι τα ακούει περισσότερο χωρίς λόγο.

Σύμφωνα με την «Telegraph» ο Τοντ Μπόελι έχει στην κατοχή του μόλις το 13% της Τσέλσι. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος παρουσιάστηκε ως επικεφαλής της κοινοπραξίας που προχώρησε στην αγορά της Τσέλσι το 2022. Ήταν αυτός που βγήκε μπροστά και μίλησε ανοιχτά για το ενδιαφέρον του, μέχρι που κατάφερε να προχωρήσει και να ολοκληρώσει την αγορά.

Ο Αμερικανός ανέλαβε μάλιστα ρόλο τεχνικού διευθυντή το πρώτο καλοκαίρι του στην Τσέλσι, αφήνοντας ωστόσο τα καθήκοντα λίγους μήνες αργότερα. Στα... χαρτιά είναι ο πρόεδρος των Λονδρέζων και το «κεφάλι» του συλλόγου. Τι πραγματικά ισχύει ωστόσο...

Chelsea ownership %’s :



Egbhali and Feliciano - 60%.



Boehly, Wyss and Mark Walter - just over 13% each.



Boehly funded his 13% stake in Chelsea with his own personal cash.



(@Matt_Law_DT) #CFC