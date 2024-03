Η Μάντσεστερ Σίτι έγραψε κι άλλη ιστορία το βράδυ της Τετάρτης (06/03), καθώς συνέχισε την κυριαρχία της στην Ευρώπη με μια σχετικά εύκολη επικράτηση με 3-1 επί της Κοπεγχάγης.

Η κάτοχος του Champions League, Μάντσεστερ Σίτι, «ζευγάρωσε» στο «Έτιχαντ» τις νίκες της κόντρα στην Κοπεγχάγη επικρατώντας μάλιστα με το ίδιο σκορ της αντιπάλου της. Η Κοπεγχάγη κατάφερε μόνο να μειώσει σε 2-1 με τον Μοχάμεντ Ελιουνούσι στο 29ο λεπτό, αλλά ο ασταμάτητος Έρλινγκ Χάαλαντ επανέφερε το προβάδισμα δύο τερμάτων της Σίτι και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Ως αποτέλεσμα του τέρματος του Νορβηγού επιθετικού -που είναι πλέον ο 19ος σκόρερ στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλλων μετά από μόλις 37 παιχνίδια- η Σίτι έγραψε ευρωπαϊκή Ιστορία!

Οι «Σίτιζενς» είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων που πετυχαίνει τρία ή περισσότερα γκολ σε εννέα διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια. Επιπλέον είναι η πρώτη αγγλική ομάδα που κερδίζει 10 διαδοχικούς αγώνες στη διοργάνωση.

9 - Manchester City are the first side in major European competition history to score 3+ goals in nine consecutive home matches. Powerful. pic.twitter.com/m87KMD9K89

Και δεν τελειώνουν εδώ τα επιτεύγματα της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα. Η Σίτι έχει επικρατήσει στα 28 από τα 30 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων 12 στη σειρά! Είναι μόλις η δεύτερη ομάδα που έχει 30+ συνεχόμενους εντός έδρας αγώνες χωρίς ήττα στη διοργάνωση, μετά την Μπαρτσελόνα (38 Σεπ 2013 έως Νοε 2020).

30 - Manchester City have won 28 of their last 30 home games in the UEFA Champions League (D2), including their last 12 in a row. They are the second side to go 30+ consecutive home matches without defeat in the competition, after Barcelona (38, Sep 2013 to Nov 2020). Dominant. pic.twitter.com/fF5ionJmg9