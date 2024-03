Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι έριξαν καπνογόνο κοντά στην εστία του τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αντρέ Ονάνα.

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι πέταξαν καπνογόνο κοντά στην εστία του γκολκίπερ της Μάντσεστσερ Γιουνάιτεντ, Αντρέ Ονάνα, με αποτέλεσμα ο διαιτητής του ντέρμπι να διακόψει για λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι στο 57ο λεπτό.

Υπενθυμίζουμε πως οι Κόκκινοι Διάβολοι άνοιξαν το σκορ με την γκολάρα του Τζέιμς Ράσφορντ στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, με τους Πολίτες να «απαντούν» με το εξαιρετικό τέρμα του Φιλ Φόντεν στο 56'.

There is blue fire near Onana. pic.twitter.com/dIijgNxeQq