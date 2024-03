Ο Γκουαρδιόλα θυμήθηκε την ήττα της Γιουνάιτεντ με 7-0 απ΄τη Λίβερπουλ ενόψει του ντέρμπι του Μάντσεστερ

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, αναφέρθηκε στην ντροπιαστική ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 7-0 από τη Λίβερπουλ, αλλά τόνισε ότι τους Reds Devils δε μπορείς να τους «ξεγράφεις».

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα υποδέχεται την συμπολίτισσα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Έτιχαντ» σήμερα Κυριακή (03/03) και θα πρέπει να νικήσει τους «Κόκκινους Διαβόλους» για φτάσει τη Λίβερπουλ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε... καλό φεγγάρι, ενώ η Γιουνάιτεντ που έδειχνε να ανεβαίνει ηττήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Φούλαμ. Αυτό το τελευταίο στραβοπάτημα είδε τα μαύρα σύννεφα να μαζεύονται πάνω από το «Ολντ Τράφορντ» για άλλη μια φορά, φέρνοντας προβλέψεις για... περίπατο της Σίτι, αλλά ο Γκουαρδιόλα πιστεύει το αντίθετο.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν πιστεύει οτι οι δύο ομάδες απέχουν τόσο πολύ καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο και θα παίξει με περηφάνια. Θύμισε στους δημοσιογράφους την περασμένη σεζόν, όταν είχε προβλεφθεί παρόμοιος διασυρμός εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη σύγκρουση με τη Λίβερπουλ μετά την ήττα με 7-0.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο, κέρδισε το παιχνίδι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα το υπέβαλε ως απόδειξη για την ικανότητα των «Κόκκινων Διαβόλων» να πάνε κόντρα στις πιθανότητες. «Θυμάστε τι συνέβη όταν η Γιουνάιτεντ πήγε στο Άνφιλντ; Την περασμένη σεζόν, 7-0», ξεκίνησε, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. «Θυμάσαι τα σχόλια; «Πόσα γκολ θα βάλουν; Θα είναι εύκολο για τη Λίβερπουλ». Αποτέλεσμα: Η Λίβερπουλ δεν κέρδισε. Η Γιουνάιτεντ είναι Γιουνάιτεντ. Είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

🔵 Pep Guardiola: “Do you remember what happened when United went to Anfield? Last season, 7-0”.



“Do you remember the comments? ‘How many goals are they going to score? It will be easy for Liverpool’. Result: Liverpool didn’t win”.



“United is United. It’s Man United”. pic.twitter.com/uwDtQPbtRm