Μπορεί να σπάει τα κοντέρ και να σκοράρει με το... τσουβάλι, ωστόσο η πιο εντυπωσιακή επίδοση του Έρλινγκ Χάαλαντ μέσα στη σεζόν αφορά τα οφσάιντ!

Η εμφάνιση απέναντι στη Λούτον ήρθε σε όλους για να θυμίσει τι εστί Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο τραυματισμός που ταλαιπώρησε τον Νορβηγό τον υποχρέωσε να μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα, με τον 24χρονο να χάνει σημαντικό σκέλος της αγωνιστικής περιόδου, πέφτοντας αναμενόμενα και η απόδοση του μετά την επιστροφή του στη δράση.

Απέναντι στη Λούτον ωστόσο ο Χάαλαντ έδειξε ότι έχει βρει και πάλι τη φόρμα του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με πέντε γκολ! Μπορεί να έχει πετύχει συνολικά με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι 79 γκολ από την ημέρα που έκανε το ντεμπούτο του, ωστόσο η φετινή του επίδοση που έχει να κάνει με τα οφσάιντ, προκαλεί επίσης δέος!

Συγκεκριμένα, επτά μήνες μετά την έναρξη της σεζόν, ο Χάαλαντ έχει βγει οφσάιντ στην Premier League μόλις μια φορά! Πρόκειται για ένα απίστευτο στατιστικό το οποίο αποδεικνύει και πόσο καλή αντίληψη, αλλά και αντανακλαστικά έχει ο Χάαλαντ στον αγωνιστικό χώρο.

Σε 1.745 αγωνιστικά λεπτά φέτος σε επίπεδο Premier League ο Χάαλαντ έχει βγει εκτεθειμένος μονάχα μια φορά. Το στατιστικό γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό, βάζοντας στο τραπέζι και τον τρόπο παιχνιδιού της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και του ίδιου του Χάαλαντ που αρέσκεται να παίζει στην πλάτη της άμυνας.

One offside for Haaland in 1,745 minutes of Premier League action this season is wild 😲 pic.twitter.com/Nm411cBcW7