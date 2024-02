Οι Σαουδάραβες αναμένεται να κυνηγήσουν τον Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά το καλοκαίρι και ο Βέλγος σταρ φαίνεται να το σκέφτεται σοβαρά...

Μόνο αδιάφορο δεν φαίνεται να είναι για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε το ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία. Παρά τα σενάρια των Άγγλων που τονίζουν ότι ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι δεν σκέφτεται σε καμία περίπτωση το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, από το Βέλγιο υποστηρίζουν ότι ο 33χρονος δεν έχει απορρίψει ολοκληρωτικά το πλάνο αυτό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν από την πατρίδα του έμπειρου μεσοεπιθετικού, οι Σαουδάραβες θα καταθέσουν επίσημη πρόταση για τον Ντε Μπρόινε μετά το ερχόμενο Euro. Στόχος των υπεύθυνων του πρωταθλήματος είναι να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το επίπεδο, με την περίπτωση του KDB να μοιάζει ιδανική.

Ο Ντε Μπρόινε έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι έως το καλοκαίρι του 2025 και όπως αποκαλύπτουν οι Βέλγοι δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να κάνει το μεγάλο βήμα και να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία. Οι απαντήσεις ωστόσο θα έρθουν μετά το τέλος του ερχόμενου Euro...

