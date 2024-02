Παρά τα σενάρια που προσπαθούσαν να γεννήσουν... αμφιβολίες σχετικά με το μέλλον του Κλοπ, ο ατζέντης του Γερμανού ξεκαθάρισε πως η απόφαση για... break παραμένει σταθερή.

Διάλειμμα από το ποδόσφαιρο είχε ανακοινώσει ο Γιούργκεν Κλοπ πριν από λίγες εβδομάδες, όμως οι τελευταίες εξελίξεις με ενδιαφερόμενες ομάδες που αναζητούν προπονητή για το καλοκαίρι είχαν προκαλέσει ορισμένες αμφιβολίες.

Δημοσιεύματα κυρίως από Ισπανία και Γερμανία άφηναν ανοικτό το ενδεχομένο για μια εκ των Μπαρτσελόνα ή Μπάγερν να προσπαθήσει να αλλάξει τη γνώμη του Γερμανού τεχνικού, αλλά ο ατζέντης του έσπεσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Μιλώντας στο «SkySports Germany», ο Μαρκ Κοσίκε δεν άφησε ανοικτό άλλο ενδεχόμενο πέρα από το αναπόφευκτο διάλειμμα από την προπονητική που θα ακολουθήσει για τον Κλοπ μετά το τέλος της σεζόν.

«Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα προπονήσει κανέναν σύλλογο ή εθνική ομάδα για ένα χρόνο μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Αυτό δεν έχει αλλάξει» τόνισε χαρακτηριστικά για το μέλλον του προπονητή της Λίβερπουλ.

