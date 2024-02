Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδωσε μια... αυστηρή προειδοποίηση στους επικριτές του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ και αποκάλυψε ότι ο Νορβηγός φορ έχασε τη γιαγιά του την περασμένη εβδομάδα.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε το μοναδικό γκολ στη νίκη 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι εναντίον της Μπρέντφορντ την Τρίτη (20/02), έχοντας σπαταλήσει αρκετές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με την Τσέλσι, το περασμένο Σαββατοκύριακο που έληξε ισόπαλο με 1-1. Ο προπονητής των «Σίτιζενς» Πεπ Γκουαρδιόλα προειδοποίησε τους επικτές του Νορβηγού ότι ο θηριώδης φορ θα τους κλείσει τα στόματα, ενώ αποκάλυψε επίσης ότι πέρασε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα λόγω του θανάτου της γιαγιάς του!

Πιο αναλυτικά, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί της Μπρέντφορντ, ο Γκοαυρδιόλα αποκάλυψε ότι ότι ο Χάαλαντ πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, αλλά κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. «Όταν ήμουν νέος, μου έλεγαν για κορυφαίους επιθετικούς, μην τους επικρίνεις γιατί θα σου κλείσουν το στόμα, αυτό είναι σίγουρο», είπε ο Γκουαρδιόλα. «Αργά ή γρήγορα είναι πάντα εκεί. Έμεινε εκτός για δύο μήνες [τραυματίας]. Είχε μια απίστευτα δύσκολη εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα έχασε τη γιαγιά του και δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο. Αλλά σκόραρε παρότι δεν είναι στην καλύτερη του φόρμα αυτή τη στιγμή».

