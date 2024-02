Τον επικεφαλής του μεταγραφικού σχεδιασμού της Μπράιτον, Σαμ Τζούελ, ανακοίνωσε η Τσέλσι. 11ο μέλος που κάνει το δρομολόγιο Μπράιτον-Τσέλσι τους τελευταίους 17 μήνες.

Σε μια ακόμη προσθήκη από την Μπράιτον προχώρησε η Τσέλσι. Με επίσημη ενημέρωση, οι δύο ομάδες γνωστοποίησαν ότι ο επικεφαλής του μεταγραφικού σχεδιασμού της Μπράιτον, Σαμ Τζούελ, θα συνεχίσει στους Λονδρέζους από τον ερχόμενο Νοέμβριο, αφού πρώτα ολοκληρώσει το συμβόλαιο του στους «γλάρους».

Πρόκειται για το 11ο μέλος της Μπράιτον που θα κάνει το δρομολόγιο «Amex Stadium» - «Stamford Bridge» τους τελευταίους 17 μήνες. Η Τσέλσι δείχνει να έχει... εθιστεί με τους «γλάρους», έχοντας δαπανήσει υπέρογκα ποσά για να αποκτήσει είτε παίκτες, είτε προπονητές, είτε και στελέχη από την Μπράιτον.

Το περασμένο καλοκαίρι οι «μπλε» δαπάνησαν σχεδόν 120 εκατομμύρια ευρώ για τον Μόισες Καϊσέδο, ενώ το 2022 οι «μπλε» προχώρησαν στην απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια, αλλά και στην πρόσληψη του Πότερ.

