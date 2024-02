Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο δήλωσε ότι η Τσέλσι άξιζε τη νίκη στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να απαντά με μια δόση ειρωνείας και σκαρκασμού.

Σε γκέλα που την αφήνει πίσω όσον αφορά τη μάχη του πρωταθλήματος της Premier League υπέπεσε η Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Τσέλσι στο «Έτιχαντ». Οι «πολίτες» δεν έπιασαν ποτέ την κλασική τους απόδοση και «κόλλησαν» απέναντι στους μαχητικούς «μπλε» του Ποτσετίνο χάνοντας έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αργεντίνος τεχνικός της Τσέλσι στάθηκε στο καλό πρώτο ημίχρονο της ομάδας του και δήλωσε ότι οι «μπλε» θα μπορούσαν να είχαν φύγει από το «Έτιχαντ» με τους τρεις βαθμούς, δείχνοντας την ικανοποίηση του για την εικόνα της ομάδας του.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Είπα στους ποδοσφαιριστές μου ότι είμαι υπερήφανος. Στα τελευταία τρία παιχνίδια έχουμε χτίσει πάνω στην ψυχολογία μας. Σήμερα ήταν μια ευκαιρία να δείξουμε ότι βαδίζουμε σωστά. Είχαμε καλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε ένα δεύτερο γκολ. Διατηρήσαμε τον ρυθμό μας και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και να είχαμε πάρει τη νίκη. Είμαι ικανοποιημένος ωστόσο», δήλωσε ο Ποτσετίνο.

Mauricio Pochettino, speaking to BBC Match of the Day: "I’m so pleased. I told the players I feel so proud. In the last three games we’ve started to create a very good spirit. That’s the way we want to build our team. Today was a very good opportunity to show we’re going where we…