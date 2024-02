Η Μπρέντφορντ έσπασε το ρεκόρ της δίνοντας περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ για τον Ιγκόρ Τιάγκο

Η Μπρέντφορντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιγκόρ Τιάγκο για το καλοκαίρι από την Κλαμπ Μπριζ, ο οποίος αποτελεί πλέον την ακριβότερη αγορά στην ιστορία της.

Την μεταγραφή του Ιγκόρ Τιάγκο της Κλαμπ Μπριζ για το προσεχές καλοκαίρι ανακοίνωσε η Μπρέντφορντ, με την αγγλική ομάδα να πληρώνει 33 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της και ουσιαστικά να αποτελεί πλέον την ακριβότερη αγορά στην ιστορία του συλλόγου.

Ο 23χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, που έχει και βουλγάρικο διαβατήριο, ξεπέρασε την μεταγραφή του Νέιθαν Κόλινς από την Γουλβς, που κόστισε στις «μέλισσες» 26,85 εκατ. ευρώ. Για τους Βέλγους από την άλλη ήταν η δεύτερη ακριβότερη πώληση της ιστορίας τους, πίσω μόνο από κείνη του Σαρλς Ντε Κέτελαρ στην Μίλαν αντί 36,5 εκατ. ευρώ.

Ο Ιγκόρ Τιάγκο πήγε το περασμένο καλοκαίρι στην βελγική ομάδα, η οποία πλήρωσε 7,9 εκατ. ευρώ στην Λουντογκόρετς για να τον αποκτήσει κι έχει ήδη καταφέρει να σκοράρει 26 γκολ και να δώσει τέσσερις ασίστ σε 40 συμμετοχές, όπου μέτρησε συνολικά 2.726 λεπτά.

Θα ενσωματωθεί στην ομάδα από την 1η Ιουλίου και θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, όπου θα υπάρχει και οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

We're delighted to announce the signing of forward Igor Thiago from Club Brugge 🙌



✍ The Brazilian has penned a five-year contract and will join us on 1 July