Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει το ερχόμενο καλοκαίρι ο Ιβάν Τόνεϊ από την Μπρέντφορντ όπως γνωστοποίησε ο τεχνικός των Λονδρέζων, Τόμας Φρανκ.

Αποτελεί κοινό μυστικό εδώ και καιρό στην Premier League ότι ο Ιβάν Τόνεϊ ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα. Πλέον ωστόσο είναι και επίσημο, καθώς την αποχώρηση του Άγγλου φορ από την Μπρέντφορντ γνωστοποίησε ο ίδιος ο προπονητής της λονδρέζικης ομάδας, Τόμας Φρανκ.

Ο τεχνικός της Μπρέντφορντ μίλησε για το θέμα με τον Τόνεϊ και παραδέχτηκε ότι το πιθανότερο είναι ο Άγγλος να πωληθεί μέσα στο καλοκαίρι. Ο Τόνεϊ θα μπει στον τελευταίο του χρόνο στο συμβόλαιο και όπως τόνισε ο Φρανκ θα είναι πολύ δύσκολο για την Μπρέντφορντ να καταφέρει να τον κρατήσει στην ομάδα περισσότερο, προαναγγέλοντας ουσιαστικά την παραχώρηση του.

«Το πιθανότερο είναι ο Τόνεϊ να πωληθεί το καλοκαίρι. Έχει ακόμα έναν χρόνο συμβολαίου οπότε είναι λογικό να αποχωρήσει. Τον χειμώνα πάντως δεν είχαμε προτάσεις», τόνισε ο Φρανκ.

