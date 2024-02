Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ δεν... λογαριάζει το χρήμα και σκοπεύει να επενδύσει έως και δυο δισεκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση ενός νέου και υπερσύγχρονου «Ολντ Τράφορντ».

Βαθιά το χέρι στην τσέπη ετοιμάζεται να βάλει ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για το «σπίτι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Ο νέος ισχυρός επενδυτής των Κόκκινων Διάβολων δεν έχει βλέψεις μόνο για την αγωνιστική ανοικοδόμηση της ομάδας, μιας και ταυτόχρονα έχει θέσει σε πρώτο πλάνο και την δημιουργία ενός υπερσύγχρονου γηπέδου.

Αν και πρόκειται για ανακατασκευή του «Ολντ Τράφορντ» κι όχι για εξ ολοκλήρου νέο στάδιο, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος θέλει να δώσει μια επιπρόσθετη ζωντάνια στο σύλλογο και σύμφωνα με τη «Mirror» είναι πρόθυμος να επενδύσει μέχρι και δυο δισεκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμησή του.

Πρόκειται για μια μεγάλη απόδειξη της προθυμίας από πλευράς Ράτκλιφ να αφήσει τη δική του σφραγίδα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μιας και το εν λόγω ποσό υπερβαίνει κατά πολύ εκείνο που είχε συμφωνηθεί με τους Γκλέιζερς για έργα στο «Ολντ Τράφορντ» που δεν ξεπερνούσε τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως συμπληρώνει άλλωστε το ρεπορτάζ, ο Ράτκλιφ θέλει να μετατρέψει το γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Γουέμπλεϊ» του αγγλικού Βορρά με υπερσύγχρονες υποδομές και μοντέρνα αισθητική.

Ήδη μάλιστα ο διάλογος μεταξύ INEOS και πολιτικών προσώπων φαίνεται να είναι υπαρκτός, αν και ο χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση ενός τέτοιου έργου αναμένεται να αγγίζει τα οκτώ χρόνια.

