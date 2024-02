Ο άγνωστος κανόνας του οφσάιντ που επέτρεψε στην Μπρέντφορντ να σκοράρει κόντρα στην Σίτι (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε με ανατροπή 3-1 στην έδρα της Μπρέντφορντ, ωστόσο διαμαρτυρήθηκε πως υπήρχε οφσάιντ στο γκολ που την έφερε πίσω στο σκορ.

Η Μπρέντφορντ μπορεί να μην μπόρεσε να πάρει κάτι από το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο της έβαλε δύσκολα, αφού ήταν εκείνη που κατόρθωσε να προηγηθεί κόντρα στην ροή του αγώνα στο 21ο λεπτό με τον Μοπέ, μέχρι να γυρίσουν το παιχνίδι οι «πολίτες» στην συνέχεια με το χατ τρικ του Φόντεν και να επικρατήσουν με 3-1.

Ο τερματοφύλακας των «μελισσών», Μαρκ Φλέκεν, που έκανε εξαιρετική εμφάνιση εκτέλεσε ένα άουτ στοχεύοντας τους επιθετικούς της ομάδας του, ο Τόνεϊ την άφησε να περάσει κι έκανε κάτι τύπου σκριν στον Άκε, εμποδίζοντάς τον να πάει προς την μπάλα με αποτέλεσμα εκείνη να περάσει και να καταλήξει στον Μοπέ, που φαίνεται πως να ήταν εκτεθειμένος, ο οποίος στην συνέχεια πήρε την μπάλα, βγήκε απέναντι στον Έντερσον και τον νίκησε για το 1-0.

Το κλειδί στην φάση αυτή είναι στην μονομαχία του Άκε με τον Τόνεϊ. Μπορεί ο Άγγλος επιθετικός να συμμετέχει τρόπων τεινά στην φάση μ' αυτό το μπασκετικό σκριν που κάνει, όμως δεν ακουμπάει την μπάλα κι έτσι δεν στοιχειοθετείται οφσάιντ, αφού η μπάλα πάει στον Γάλλο επιθετικό της Μπρέντφορντ, κατευθείαν από το ελεύθερο λάκτισμα του Ολλανδού κίπερ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του οφσάιντ, δεν υπάρχει παράβαση, αν η μπάλα πάει στον παίκτη κατευθείαν από κόρνερ, ελεύθερο (από άουτ) ή πλάγιο.

Δείτε την φάση:

Flekken with the assist, Maupay with the composed finish



Our No.7 with his fifth goal in five games vs Manchester City 🇫🇷 pic.twitter.com/1NdF57uhlB