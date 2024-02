Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Οδυσσέα Βλαχοδήμου προχωράει στην αγορά νέου τερματοφύλακα, καθώς συμφώνησε με τη Στρασμπούρ για τη μεταγραφή του Ματς Σελς αντί επτά εκατ. ευρώ.

Η Nότιγχαμ Φόρεστ μετά τους δανεισμούς του Τζιοβάνι Ρέινα και του Ροντρίγκο Ριμπέιρο προχωράει σε ακόμα μια μεταγραφική κίνηση στην τελευταία ημέρα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου στην Premier League. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Reds συμφώνησαν με τη Στρασμπούρ για την αγορά του τερματοφύλακα Ματς Σελς αντί ενός ποσού κοντά στα επτά εκατομμύρια ευρώ.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας έχει περάσει από την Αγγλία για λογαριασμό της Νιούκαστλ, στην οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 2016-17 όταν οι Καρακάξες ήταν στην Premier League. Οι Magpies τον πούλησαν στη Στρασμπούρ το καλοκαίρι του 2018 και με τους Γάλλους μέτρησε 175 εμφανίσεις. Ο 31χρονος κίπερ έχει παίξει και στις 19 αγωνιστικές της τρέχουσας Ligue 1 ως αρχηγός.

🚨🌳 Nottingham Forest agree deal to sign Matz Sels as new goalkeeper, here we go!



Strasbourg to receive fee around €6/7m as deal has been completed.



Sels, flying to Nottingham for medical. pic.twitter.com/u7oeHDbcQz