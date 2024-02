Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο «City Ground» για την αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Άρσεναλ και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του στο πρώτο γκολ των «Κανονιέρηδων».

Ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ και του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στο City Ground για να παρακολουθήσει από κοντά στην αναμέτρηση με την Άρσεναλ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Οι γηπεδούχοι κρατούσαν το μηδέν στα μετόπισθεν μέχρι το 65ο λεπτό του αγώνα, όταν ο Γκάμπριελ Ζεσούς έκανε το 1-0 για το σύνολο του Αρτέτα και ο ισχυρός άνδρας της Φόρεστ φανερά απογοητευμένος από την εξέλιξη, κλώτσησε κι έσπασε την οθόνη της τηλεόρασης μπροστά από τη θέση του.

Εδώ η σχετική φωτογραφία:

Marinakis tv screen after watching the first goal last night. Em kicked the screen in frustration #nffc pic.twitter.com/L36shKJkol