Δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ έως το τέλος της σεζόν θα αγωνιστεί ο Τζίο Ρέινα.

Σε μια σημαντική μεταγραφική ενίσχυση προχωράει η Νότιγχαμ Φόρεστ, λίγες ώρες πριν από την ολοκλήρωση του χειμερινού «παζαριού». Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο και... ειδικό των μεταγραφικών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα από το Νότιγχαμ έχει ήδη «κλείσει» τη συμφωνία για την απόκτηση του Τζιοβάνι Ρέινα.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός, η Νότιγχαμ Φόρεστ έδωσε τα χέρια για τον δανεισμό του Αμερικανού μεσοεπιθετικού ο οποίος θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο της σεζόν στην Premier League ως δανεικός από την Ντόρτμουντ.

Μάλιστα η αγγλική ομάδα θα καλύψει στο 100% το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή ο οποίος έψαχνε από τις αρχές του Γενάρη μια καλή πρόταση καθώς ο χρόνος του στην Ντόρτμουντ φέτος είχε περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό.

